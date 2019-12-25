Следующее заседание по делу Соколова состоится 11 октября

Убийство произошло в ночь с 7 на 8 ноября 2019.

Следующее заседание по делу историка Олега Соколова состоится 11 октября, передает корреспондент Piter.TV. В следующие разы сторона защиты и потерпевшая сторона будут представлять свои доказательства.

На сегодняшнем заседании, 30 сентября, выступил эксперт ― заведующий отдела судмедэкспертизы трупов Бюро судебно-медицинской экспертизы. Его исследование показало, что Анастасия Ещенко умерла от выстрелов. На верхних конечностях были обнаружены только посмертные повреждения. Отчленение верхних конечностей осуществлялось путем пиления с доломом предметом с острой кромкой. Эксперт указал, что убийца не обладал знаниями по анатомии, но обладал физической силой.

На заседании были просмотрены вызовы с мобильного телефона убитой, также стало известно, зачем Соколов звонил в посольство Франции после убийства.

В последней части заседания государственный обвинитель зачитала показания отца и матери погибшей.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга