Стало известно, зачем Олег Соколов звонил в посольство Франции после смерти Анастасии Ещенко

Сегодня, 30 сентября, в Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Олега Соколова. Стало известно, зачем подсудимый звонил в посольство Франции после смерти его возлюбленной Анастасии Ещенко, передал корреспондент Piter.TV.
Соколов интересовался письмом, которое он ранее отправил. Оно касалось его работы.
Ранее сделать запрос в посольство попросила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.
На прошлом заседании стало известно о том, что девушка скончалась от четырех выстрелов в голову.
Фото: скрин из видео Судебного портала
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