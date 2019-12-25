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Стало известно, зачем Олег Соколов звонил в посольство Франции после смерти Анастасии Ещенко
Сегодня, 13:06
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nadezhda_sib

Стало известно, зачем Олег Соколов звонил в посольство Франции после смерти Анастасии Ещенко

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О побеге в другое государство в разговоре не упоминалось.

Сегодня, 30 сентября, в Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Олега Соколова. Стало известно, зачем подсудимый звонил в посольство Франции после смерти его возлюбленной Анастасии Ещенко, передал корреспондент Piter.TV.

Соколов интересовался письмом, которое он ранее отправил. Оно касалось его работы. 

Ранее сделать запрос в посольство попросила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева. 

На прошлом заседании стало известно о том, что девушка скончалась от четырех выстрелов в голову.

Фото: скрин из видео Судебного портала

Теги: анастасия ещенко, олег соколов, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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