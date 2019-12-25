Стало известно, зачем Олег Соколов звонил в посольство Франции после смерти Анастасии Ещенко

О побеге в другое государство в разговоре не упоминалось.

Сегодня, 30 сентября, в Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Олега Соколова. Стало известно, зачем подсудимый звонил в посольство Франции после смерти его возлюбленной Анастасии Ещенко, передал корреспондент Piter.TV.

Соколов интересовался письмом, которое он ранее отправил. Оно касалось его работы.

Ранее сделать запрос в посольство попросила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

На прошлом заседании стало известно о том, что девушка скончалась от четырех выстрелов в голову.

Фото: скрин из видео Судебного портала