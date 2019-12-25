В суде рассказали о последнем разговоре убитой Анастасии Ещенко с отцом

Анастасия разговаривала по телефону с отцом менее чем за сутки до убийства.

В суде зачитали показания матери и отца убитой Анастасии Ещенко, которые они дали во время своего визита в Петербург. Родители знали об отношениях ее дочери с Олегом Соколовым, передал корреспондент Piter.TV.

По словам потерпевшей, о романе Анастасии с историком она узнала в период новогодних праздников 2018-2019. Дочь рассказала о том, что Соколов сделал ей предложение, однако она пока "думает". Галина Ещенко уверена, что аспирантка жила в общежитии и не переезжала к возлюбленному. Об Олеге Соколове дочь отзывалась только положительно.

Последний разговор отца Анастасии с девушкой состоялся 7 ноября. Дочь возвращалась из Москвы в Петербург, где работала в архивах. Вечером этого же дня она разговаривала со своим братом. Тогда аспирантка СПбГУ сообщила, что Соколов ее избил. Подробнее о показаниях брата Ещенко вы можете прочитать здесь. Он присутствовал на одном из судебных заседаний.

Ранее стало известно, зачем Олег Соколов звонил в посольство Франции после смерти Анастасии Ещенко.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Ещенко