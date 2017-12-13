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СК изучит обстоятельства гибели пенсионерки на остановке
Сегодня, 7:44
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lesjasap
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СК изучит обстоятельства гибели пенсионерки на остановке

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В СК не исключают возможность рассмотрения уголовного дела по факту смерти петербурженки на автобусной остановке.

Представители Следственного комитета по региону расследуют неожиданную кончину пенсионерки на автобусной остановке. Ведомство начало доследственную проверку обстоятельств дела. Информация об этом размещена на официальном сайте управления.

Напомним, что трагедия с пожилой петербурженкой произошла 19 февраля в 11 часов утра. Тело 87-летней женщины было найдено на Коломяжском проспекте. Согласно полученным данным, старушка направлялась к стоянке общественного транспорта вместе с мужем. По пути она поскользнулась на неубранной наледи и ударилась головой. От полученной травмы пенсионерка умерла на месте.

В настоящее время специалисты проверили место инцидента. Допрошены свидетели происшествия. В случае обнаружения факторов, по которым можно будет установить халатность или другую причастность  к летальному исходу старушки, в отношении должностных лиц будет возбуждено уголовное дело. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Теги: автобусная остановка , гибель человека , дело , изучит , коломяжский проспект , наледь , следственный комитет , следствие , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия

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