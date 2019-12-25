Следовавший из Петербурга в Тюмень самолет из-за непогоды вынужденно сел в Екатеринбурге

Пока пассажирам приходится находиться в зоне ожидания аэропорта в Екатеринбурге.

В пятницу, 21 августа, самолет, следовавший из Петербург в Тюмень, был вынужден сделать посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Решение объяснили сложными метеоусловиями в Тюмени. Совершить посадку в Екатеринбурге были вынуждены еще пять самолетов. Их разместили на запасном аэродроме.

Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта, сама воздушная гавань работает без ограничений.

Ранее стало известно о том, что в Петербург до конца августа вернутся россияне на восьми вывозных рейсах.

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