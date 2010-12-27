СК Петербурга не усмотрел в насилии над анархистом Филинковым состава преступления

Следователи обосновали насилие сотрудников ФСБ Петербурга в деле анархистов необходимостью.

Следственный комитет Петербурга не считает действия сотрудников ФСБ в отношении анархиста Виктора Филинкова незаконными. Ведомство отказало адвокату Виталию Черкасову в возбуждении дела в отношении представителей спецслужбы.

Представители СК отметили, что использование электрошока было обоснованным и не выходящим за рамки полномочий специалистов контрразведки. Такое постановление вынес следователь управления по ЗВО Сергей Валентов. Сама проверка проходила днем 19 марта.

Напомним, что Филинкова задержали в "Пулково" 23 января 2018 года в качестве фигуранта расследования о причастности к террористическому сообществу. Петербуржца допросили. В ходе разговора с оперативниками, у мужчины на теле неожиданно появились следу от пыток. По версии сотрудников ФСБ, они были вынуждены прибегнуть к экстренным мерам, так как подозреваемый попробовал сбежать из машины представителей закона. Филинков же заявил, что его избили и произвели не менее 50 ударов током, хотя по данным оперативников, их было всего два - в область бедра и туловища.

Делом заинтересовались члены Общественной комиссии. Они зафиксировали метки от минимум 33 ударов электрошокером. Они увидели минимум шесть явных пар следов от устройств. Однако, следователь посчитал, что эти сведения не являются официальным медицинским освидетельствованием, поэтому не могут приниматься как достоверные. Валентов встал на сторону версии с побегом Филинкова, поэтому закрыл разбирательство в виду отсутствия состава преступления.

Адвокат Виталий Черкасов собирается оспорить данное решение. По его мнению, версия ФСб не подтверждена фактами.

Напомним, что Филинков попросил политического убежища в Финляндии.