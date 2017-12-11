В Петербурге завершили расследование дела группы подростков, которые нападали на иностранцев

Банда обвиняется в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, грабеже, побоях и похищении документов.

Расследование дела об экстремизме, фигурантами которого стали десять человек, завершили в Петербурге, сообщила региональная пресс-служба СУ СКР.

Следователи отметили, что на момент совершения преступлений, 9 участникам не было восемнадцати лет. Молодые люди объединились в банду на почве ненависти к азиатам. Петербуржцев обвиняют в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, грабеже, побоях и похищении документов. В общей сложности подростки напали на иностранцев 12 раз.

Дома у фигурантов нашли экстремистскую атрибутику, соответствующие книги и другие предметы, которые доказывают агрессивное настроение.

В итоге объём уголовных дела составил более 40 томов. Их направили в суд.

Ранее мы писали, что полковник внутренней службы назвал позором преступления петербургских "скинхедов".

Фото: Piter.TV