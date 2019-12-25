Следователь опять отказался раскрыть суть обвинения Ивана Сафронова

Недавно с Сафроновым проводились следственные действия.

Следователь по особо важным делам следственного управления ФСБ Александр Чабан опять отказался раскрыть суть обвинения бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Павлова.

Сафронов попросил следователя ознакомиться с материалами, которые, как считает следствие, он передал спецслужбам Чехии. Однако следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что "не так понял ходатайство". Из-за этого показывать документы он не стал.

Абсурд продолжается, будем действовать в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Иван Павлов, адвокат

Защитник отметил, что недавно с Сафроновым проводились следственные действия. Из-за подписки о неразглашении он не смог рассказать о том, какие именно.

Ранее мы писали, что семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем "Библио-Глобуса".

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