Сланцевский дом-интернат обделили горячим питанием во время эпидемии коронавируса

Виновная в нарушениях компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Пенсионеры и инвалиды, проживающие в ЛОГБУ "Сланцевский ДИ" долгое время были лишены горячего питания по вине поставщика – ООО "Новый век". Организация систематически нарушала условия контракта. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского УФАС РФ.

Известно, что соглашение с компанией на 21,6 миллионов рублей было подписано в начале прошлого года. Согласно документу, продукты должны были поставляться в течение двух лет. Однако в конце мая интернат отказался от услуг из-за постоянных задержек оплаты и поставок. Кроме того, компанией было затрачено только 13,6 миллионов рублей.

В результате решением комиссии Ленинградского УФАС ООО "Новый век" был внесенв реестр недобросовестных поставщиков.

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Фото: Piter.TV