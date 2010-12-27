Хулиган из Ленобласти погиб в отделении полиции

В тосненском районе в отделении полиции умер задержанный: мужчина скончался в камере.

В Тосненском районе расследуют причины гибели задержанного в полицейском участке. Представители Следственного комитета заинтересовались произошедшим в отделении правоохранительных органов в города Любань. Специалисты изъяли записи с камеры видеонаблюдения.

Сотрудники пресс-службы МВД рассказали, что 48-летний мужчина поступил в отделение около 22 часов 6 марта. Его привезла патрульная служба за административное правонарушение: он ругался в общественном месте нецензурной бранью и кидался на прохожих. В отношении местного жителя был составлен протокол за мелкое хулиганство. Временно его направили в изолятор. Около четырех часов утра выяснилось, что правонарушитель скончался.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Подробности летального исхода не разглашаются.