Сквер в начале Гранитной улицы назвали в честь историка Кнорозова

Также специалисты порекомендовали присвоить саду на Пискарёвском проспекте название Сад Милосердия.

В Красногвардейском районе появился сквер, названный в честь историка‑этнографа и автора дешифровки письменности народа майя Юрия Кнорозова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Парковая зона, которой топонимическая комиссия города присвоила имя ученого, находится в начале Гранитной улицы.

Также специалисты порекомендовали присвоить саду на Пискарёвском проспекте, расположенному рядом со зданиями Клинической инфекционной больницы Боткина и клиники Петра Великого, название сад Милосердия. Это место будет напоминать о медиках, которые погибли в период пандемии.

Ранее на Piter.tv показали, как выглядит ярмарка на Манежной площади.

Фото: Википедия / Галина Ивановна Дзенискевич