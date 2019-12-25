Сквер в начале Гранитной улицы назвали в честь историка Кнорозова

В Красногвардейском районе появился сквер, названный в честь историка‑этнографа и автора дешифровки письменности народа майя Юрия Кнорозова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Парковая зона, которой топонимическая комиссия города присвоила имя ученого, находится в начале Гранитной улицы.
Также специалисты порекомендовали присвоить саду на Пискарёвском проспекте, расположенному рядом со зданиями Клинической инфекционной больницы Боткина и клиники Петра Великого, название сад Милосердия. Это место будет напоминать о медиках, которые погибли в период пандемии.
Ранее на Piter.tv показали, как выглядит ярмарка на Манежной площади.
Фото: Википедия / Галина Ивановна Дзенискевич
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