Сквер в 1940-х годах заложили по инициативе главного инженера Волховского алюминиевого завода Владимира Почивалова.

Сквер Почивалова в Волхове после благоустройства стал центром притяжения жителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Сквер в 1940-х годах заложили по инициативе главного инженера Волховского алюминиевого завода Владимира Почивалова. К 90-летию предприятия его правопреемник – компания "ФосАгро" – решила восстановить сквер. Работы прошли в 2021-2022 году. Здесь уложили тротуарную брусчатку, обустроили газон, устроили уличное освещение, построили световой фонтан, смонтировали детскую площадку, установили бюст основателя сквера Владимира Почивалова.

Благоустройство общественных пространств в регионе также идет по нацпроекту "Жилье и городская среда". В этом году работы ведутся на 77 общественных территориях.

Фото: ВКонтакте / Алексей Брицун