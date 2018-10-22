Скрипач Михаил Казиник провел концерт для детей из детдомов

Под легким взмахом смычка скрипка начнет подражать птицам, жукам, мычать как корова и скрипеть как несмазанные ворота. В этот момент юные зрители понимают - серьезный инструмент способен шутить и даже рассказывать целые истории. Задача такого попурри не просто развеселить публику, но и открыть для воспитанников детских домов мир классической музыки.
Михаил Казиник, скрипач, музыковед, культуролог:
Один процент увеличения денег на культуру отменяет несколько процентов на лечение, потому что люди культуры и духа здоровее в среднем, и этот же процент отменяют несколько процентов на борьбу с криминалом. Потому что человек, который услышал вовремя Моцарта, Бетховена, увлекся биографией Шумана и творчеством Шопена, он по определению другой. Он все сравнивает с Шопеном. Он сравнивает с Бахом и по сравнению с Бахом все оказывается суетой.
Серия выступлений "Я обнимаю вас музыкой" объедет все крупные города России. При поддержке Сбербанка слушателями станут сотни воспитанников детских домов.
Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Сегодня мы начинаем уникальный совместный проект и огромное спасибо Михаилу Семеновичу за такой подарок нашим детям. Сегодня здесь дети из детских домов Санкт-Петербурга и я знаю, что этот проект будет уверенно шагать по всей стране и прозвучит во многих городах РФ и ребята из детских домов смогут услышать историю музыки, классические произведения. Возможно, это изменит их отношение и к жизни, и к любви, и к красоте.
Рассказывать истории про неуклюжего Петра Ильича Чайковского, маленького Моцарта, который испачкал кляксами нотные листы, Михаилу Казинику помогал его сын Борис. Маэстро уверен, все дети – гениальны и музыкально одарены. И на своих выступлениях он за считанные минуты раскрывает талант каждого ребенка. Так не знающие ни одной ноты, начинают играть. Скромные танцевать, и определенно все расплываются в улыбке, не в силах оторвать взгляд от сцены.
Все было очень смешно и весело Про вату смешной рассказ и про слово привет.
Это просто фантастически прекрасно и этот эффект он такого пролонгированного действия будет для этих детей, потому что это какое-то зерно, которое еще расцветет, и они будут вспоминать очень долго.
Замечательный концерт и действительно учит детей видеть музыку во всем. Я думаю, после этого вечера дети пойдут с посылом творить и видеть музыку везде.