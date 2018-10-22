Скрипач Михаил Казиник провел концерт для детей из детдомов

В Доме журналиста в Санкт-Петербурге при поддержке Сбербанка прошла лекция известного скрипача, искусствоведа, культуролога и педагога Михаила Казиника. Концерт под названием «Я обнимаю вас музыкой» провели специально для воспитанников петербургских детских домов

Под легким взмахом смычка скрипка начнет подражать птицам, жукам, мычать как корова и скрипеть как несмазанные ворота. В этот момент юные зрители понимают - серьезный инструмент способен шутить и даже рассказывать целые истории. Задача такого попурри не просто развеселить публику, но и открыть для воспитанников детских домов мир классической музыки.

Михаил Казиник, скрипач, музыковед, культуролог:

Один процент увеличения денег на культуру отменяет несколько процентов на лечение, потому что люди культуры и духа здоровее в среднем, и этот же процент отменяют несколько процентов на борьбу с криминалом. Потому что человек, который услышал вовремя Моцарта, Бетховена, увлекся биографией Шумана и творчеством Шопена, он по определению другой. Он все сравнивает с Шопеном. Он сравнивает с Бахом и по сравнению с Бахом все оказывается суетой.

Серия выступлений "Я обнимаю вас музыкой" объедет все крупные города России. При поддержке Сбербанка слушателями станут сотни воспитанников детских домов.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Сегодня мы начинаем уникальный совместный проект и огромное спасибо Михаилу Семеновичу за такой подарок нашим детям. Сегодня здесь дети из детских домов Санкт-Петербурга и я знаю, что этот проект будет уверенно шагать по всей стране и прозвучит во многих городах РФ и ребята из детских домов смогут услышать историю музыки, классические произведения. Возможно, это изменит их отношение и к жизни, и к любви, и к красоте.

Рассказывать истории про неуклюжего Петра Ильича Чайковского, маленького Моцарта, который испачкал кляксами нотные листы, Михаилу Казинику помогал его сын Борис. Маэстро уверен, все дети – гениальны и музыкально одарены. И на своих выступлениях он за считанные минуты раскрывает талант каждого ребенка. Так не знающие ни одной ноты, начинают играть. Скромные танцевать, и определенно все расплываются в улыбке, не в силах оторвать взгляд от сцены.