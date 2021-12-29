Пассажиров "Сапсана" из Москвы в Петербург пересадили на другой поезд из-за поломки

Задержка поезда на станцию прибытия составит около 2 часов.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги предупредили о задержке "Сансана" из Москвы в Петербург утром 11 февраля. Поезд остановился в 08:20 на станции "Тверь".

Причиной стала техническая неисправность. Из столицы в Тверь направили резервный состав, чтобы пересадить пассажиров. Задержка составит около 2 часов.

Поезд № 758 "Сапсан" должен был приехать в Петербурга в 11:04. ОЖД принесла пассажирам изменения за временные неудобства.

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Фото: Piter.TV