Умер бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов

В Петербурге в возрасте 65 лет скончался бывший главный архитектор города Александр Викторов. Об этом "Фонтанке" сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.
Архитектора не стало накануне после продолжительной болезни. Место и дата прощания будут озвучены позже.
Александр Викторов родился 14 марта 1955 года в Ленинграде. По окончании архитектурного факультета он работал во Всесоюзном научно-исследовательском проектном институте комплексной энергетической технологии.
В комитет по градостроительству он попал в 1989 году, тогда он стал архитектором Петроградского района. В 2004 он возглавил комитет и находился на этой должности до 2008 года. Также архитектор входил в состав Градостроительного совета Петербурга.
Фото: Piter.TV
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