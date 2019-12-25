Умер бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов

Он скончался после продолжительной болезни.

В Петербурге в возрасте 65 лет скончался бывший главный архитектор города Александр Викторов. Об этом "Фонтанке" сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Архитектора не стало накануне после продолжительной болезни. Место и дата прощания будут озвучены позже.

Александр Викторов родился 14 марта 1955 года в Ленинграде. По окончании архитектурного факультета он работал во Всесоюзном научно-исследовательском проектном институте комплексной энергетической технологии.

В комитет по градостроительству он попал в 1989 году, тогда он стал архитектором Петроградского района. В 2004 он возглавил комитет и находился на этой должности до 2008 года. Также архитектор входил в состав Градостроительного совета Петербурга.

Фото: Piter.TV