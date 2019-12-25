От вирусной пневмонии скончалась фельдшер Гатчинской больницы

Наличие у медика COVID-19 пока официально не подтверждено.

В пятницу, 15 мая, на 72-году ушла из жизни Валентина Бадык, которая более 30 лет проработала фельдшером в ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ". Об этом сообщается на странице медучреждения "ВКонтакте".

Причиной смерти медика стала вирусная пневмония. Результатов вскрытия пока нет. Наличие у медика COVID-19 пока также официально не подтверждено.

В 1970 году Валентина Даниловна окончила Каменец-Подольское медицинское училище по специальности "фельдшер-лаборант". В декабре 1985 году она устроилась на работу в Гатчинскую больницу, где проработала до последних дней.

За время работы Валентина Бадык освоила все методики лабораторной диагностики на разных анализаторах. В 2001 году она получила высшую категорию.

Ранее мы писали, что умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие".

Фото: ВКонтакте / ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"