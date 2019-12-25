Актрисе было 75 лет.

Скончалась актриса Ирина Печерникова. Она исполнила главную роль в фильме "Доживем до понедельника". Об этом сообщает ТАСС.

Её подруга Нина Давыдова заявила, что Печерникова умерла вечером. Точная причина смерти пока неизвестна.

Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию. - Нина Давыдова, подруга Печерниковой

Напомним, Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. На втором курсе в Школе-студии МХАТ её пригласили в спектакль "Зима тревоги нашей". С 1968 года работала в Академическом театре им. Вл. Маяковского. В кино дебютировала в роли в фильме-опере "Каменный гость". Снималась в кино "Города и годы", "Два капитана", "Открытие", "Птицы наших надежд" и других. В 2010 году, после долгого перерыва, возобновила творческую карьеру и начала сниматься на телевидении и в кино. Стала участницей телешоу "Формула красоты".

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