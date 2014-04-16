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Скончалась 20-летняя девушка, в которую выстрелил сосед на Солидарности
Сегодня, 16:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Скончалась 20-летняя девушка, в которую выстрелил сосед на Солидарности

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Известно, что у стрелявшего был длительный конфликт с соседями.

Раненная из ружья на проспекте Солидарности девушка скончалась в больнице. Об этом сообщил 78.ru.

Напомним, 28 июня 55-летний мужчина, находившийся в четырёхкомнатной коммуналке, выстрелил из своего охотничьего ружья в 20-летнюю соседку, а затем закрылся в своей комнате. После вскрытия двери оперативники обнаружили его труп. Было возбуждено уголовное дело. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако недавно стало известно, что она скончалась.

Известно, что у стрелявшего был длительный конфликт с соседями.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект солидарности, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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