Скончалась 20-летняя девушка, в которую выстрелил сосед на Солидарности

Известно, что у стрелявшего был длительный конфликт с соседями.

Раненная из ружья на проспекте Солидарности девушка скончалась в больнице. Об этом сообщил 78.ru.

Напомним, 28 июня 55-летний мужчина, находившийся в четырёхкомнатной коммуналке, выстрелил из своего охотничьего ружья в 20-летнюю соседку, а затем закрылся в своей комнате. После вскрытия двери оперативники обнаружили его труп. Было возбуждено уголовное дело. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, однако недавно стало известно, что она скончалась.

Известно, что у стрелявшего был длительный конфликт с соседями.

Фото: Piter.tv