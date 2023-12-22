Полицейские задержали боле 200 пьяных водителей в новогодние праздники на дорогах Петербурга

Большинство нарушителей привлечено к административной ответственности, а в отношении 20 водителей возбуждены уголовные дела за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские Северной столицы не отдыхали во время зимних каникул – они активно патрулировали улицы города. Почти четыре тыс. сотрудников патрульно-постовой службы, госавтоинспекции и других полицейских структур следили за безопасностью в северной столице. Особое внимание уделялось водителям, нарушающим правила в состоянии алкогольного опьянения. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ДПС за первые дни января остановили более 220 пьяных водителей.

Большинство нарушителей привлечено к административной ответственности, а в отношении 20 водителей возбуждены уголовные дела за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако важным достижением стало отсутствие смертельных ДТП в новогодние каникулы. Кроме того, благодаря круглосуточному патрулированию, снизилась аварийность на дорогах.

Также полицейские уделяли пристальное внимание торговым точкам и питейным заведениям. За одну неделю праздников было выявлено более 40 случаев нелегальной торговли алкоголем, а правоохранительными органами было изъято более двух тонн фальсификата.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снова случились поджоги покрышек по двум адресам.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти