Skoda сбила шестилетнего ребенка на Плесецкой

Ребёнок доставлен в больницу с травмами.

В воскресенье, 9 июня, на Плесецкой улице в Приморском районе Петербурга водитель иномарки сбил шестилетнего ребёнка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВ Д РФ, авария произошла в 15:00 у дома №20 по Плесецкой улице. Водитель Skoda, перемещаясь по двору, наехал на малыша.

Ребёнок доставлен в больницу с травмами. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти столкнулись автобус и "КамАЗ".

Фото: Piter.TV