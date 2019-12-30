Сказка "Щелкунчик"

В постановке зрители смогут сразиться с Мышиным королем, увидеть Леденцовый луг, посетить Конфетенбург, прогуляться вдоль Апельсинового ручья и потанцевать в Марципановом замке.

8 января в концертном зале "Колизей" состоится показ одной из самых чудесных рождественских сказок "Щелкунчик". Дети и родители смогут насладиться трогательной и волшебной историей Мари и Щелкунчика.

Постановка пройдет под аккомпанемент оркестра Olympic Orchestra. Помогут сотворить чуда мастер песочной анимации Катерина Барсукова и Заслуженный артист России, голос, которого узнают взрослые, но еще быстрее маленькие любители "Лунтика", "Барбоскиных" и "Смешариков", Михаил Черняк.

Адрес: Концертный зал "Колизей" / Невский проспект 100

Начало в 11:00 и в 13:30

Фото: пресс-служба организатора