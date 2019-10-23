Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel. Об этом актриса заявила на шоу Джимми Фэллона.
По ее мнению, персонаж Черная Вдова не появится в киновселенной после сольного проекта.
"Очень жду, когда все увидят картину. Это было невероятно. Да, я работала над проектом, но все равно в восторге от него. Честно говоря, фильм дал мне чувство завершенности, которого мне так не хватало"
—отметила она.
Также Йоханссон отметила, что последние "Мстители" стерли её эмоционально и буквально. Напомним, что в последнем фильме Черная Вдова пожертвовала собой, чтобы Соколиный Глаз получил Камень Души.
Супергеройская лента появится в кинотеатрах 1 мая 2020 года. В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи (Скарлетт Йоханссон). События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных "Мстителях".
Ранее мы сообщали о том, что железный человек появится в "Черной вдове" Marvel.
Видео:EVOLUTION TV, Francisco Angel
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