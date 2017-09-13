Скандальное видео из Ульяновска: В центре города разгорелся отвратительный скандал

В интернете опубликовано видео разборок между автором видео, женщиной и сотрудниками ИДПС

Нешуточный скандал с рукоприкладством разгорелся накануне, 12 сентября, на Пушкаревском кольце в Ульяновске. Автор видеоролика стал непосредственным участником разборок. Видео с произошедшим ульяновец опубликовал в YouTube на своем канале. Видео опубликовано без монтажа.

Мужчина, под ником galliul73, в описании к видео сообщает: "Ульяновск. Пушкаревское кольцо. ИДПС ОБ ДПС №№ 73-0213 и 73-0269 бездельничают на дороге. К ним подходит девушка с обращением, фиксирую на видео их действия. Но тут происходит непредвиденное: инспектора провоцируют конфликт."

Автор видео сообщает, что он часто фиксирует нарушения и публикует их в интернете, чтобы восстановить справедливость. В этот раз водитель остановился, чтобы зафиксировать нарушение сотрудников ИДПС, и в этот момент к ним подошла женщина за помощью. Вместо оказания помощи, сотрудники ИДПС с улыбкой сказали ей: "Вас снимают. Улыбайтесь!" После чего женщина набросилась на снимавшего мужчину с угрозами. В ходе нелицеприятной перепалки женщина открыла машину мужчины, пыталась выхватить телефон из рук, кричала, угрожала.

Инцидент закончился в полиции. Мужчина и женщина подали друг на друга встречные заявления. Как сообщает портал Ulpravda.ru со ссылкой на правоохранителей, и девушка, и мужчина просят привлечь оппонента к ответственности, в том числе и за нанесение телесных повреждений. В их заявлениях нет никаких указаний на неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел. Тем не менее будет проведена проверка и дана оценка действиям сотрудников ДПС.

В социальных сетях в сообществах города Ульяновска много негативных комментариев в адрес женщины и сотрудников ДПС. Досталось и автору видео, который как и ДПС остановился в неположенном месте.

В деле предстоит разобраться полиции.

Видео: YouTube/galliul73