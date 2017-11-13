Скандальное видео: Тренер "Тамбова" вызывающе вел себя на пресс-конференции после матча

В сети появилось видео с послематчевой пресс-конференции, на которой тренер команды "Тамбов" вел себя вызывающе с журналистами и дерзил им. Общение с прессой закончилось тем, что журналисты встали и ушли.

На популярном видеохостинге YouTube видео неспортивного поведения тренера футбольной команды "Тамбов" на пресс-конференции находится на 40 позиции на вкладке "в тренде".

Главный тренер футбольной команды "Тамбов" Андрей Талаев вступил в перепалку с журналистами на послематчевой пресс-конференции. В ходе общения с журналистами тренер вел себя неспортивно: он дерзил журналистам, попутно обвиняя и арбитра в предвзятости.

После того, как часть журналистов покинули конференц-зал, Талаев все же взял в себя в руки и начал спокойно отвечать на вопросы оставшихся журналистов.

Под размещенным видео между пользователями завязался жаркий спор. Одни из них заступились за Талаева:

Нормальный тренер, не безразличный я бы сказал. Если эмоции и были, то довольно быстро их унял. Журналистам уже настроение подходящее подавай, иначе общаться не будут?

Крассавчик!!!﻿

Хам не хам, как тренер - молодец! За своих ребят так и должен впрягаться.

Другие же наоборот "накинулись" на тренера "Тамбова":

Тамбов вообще грубо играет, поэтому удаления и пенальти.﻿

Он не первый раз на горячую голову даёт интервью и позволяет себе некоторые бездоказательные высказывания. Если твоих игроков удаляют, то, возможно, не судьи виноваты, а игроки, которые выставляют ногу выше положенного и фигачат в голову!﻿

стабильно этого нытика бомбит после поражений..

Научи своих игроков сначала в футбол играть, а не локтями махать в воздухе. Был на матче. Все удаления по делу.

Данный матч закончился поражением "Тамбова" со счетом 0:2.

Видео: YouTube/ Футбольный клуб Енисей