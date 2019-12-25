Эксперт: "Ситуация с коронавирусом в Петербурге пойдет на спад не раньше июля"

Если многие так и будут гулять, то заразится около 120 тысяч человек.

Если петербуржцы не прекратят гулять, заразиться может 120 тысяч горожан. Если город начнет жить в обычном режиме, заболеют около 2 миллионов человек. В целом данная ситуация в Петербурге не пойдет на спад раньше июля. Об этом сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

Кардинально ситуации не улучшится в ближайшее время, потому что в городе не принимают жестких мер, считает Боровков. Также он предположил, что падение будет ближе к сентябрю.

На данный момент Петербургу прогнозируют три варианта развития событий. Если ограничительные меры сохранятся и большая часть горожан будет соблюдать самоизоляцию, число заболевших к середине июня составит 40 тысяч человек. Если многие будут выходить на улицу, количество заболевших приблизится к 120 тысячам. При отмене всех ограничений заболеть могут 2 миллиона человек в городе.

В Петербурге зафиксировали 424 новых случая COVID-19.

Фото: Piter.TV