"Ситилинк" открыл новый магазин в Петербурге

Новый магазин-склад работает по уже известной модели: 80% торговых помещений отдано под структурированный склад, а 20% занимает торговый зал с терминалами, кассами, зоной ожидания и выдачи товара. Для удобства посетителей все терминалы оборудованы функцией голосовой речи.
В ассортименте ритейлера более 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, офисной мебели и других товарных категорий.
В магазине можно приобрести недостающие товары для подготовки к школе: мебель, канцтовары, рюкзаки и современную технику, которая пригодится на занятиях в школе и дома. В "Ситилинке" рассказали, какие гаджеты особенно популярны у покупателей перед первым сентября.
Александр Черненко, директор по розничным продажам "Ситилинк" в Северо-Западном Федеральном Округе:
В преддверии нового учебного года в "Ситилинк" особенно возрастает спрос на комплекты из клавиатуры и мыши, гарнитуру для ПК, антивирусы и маршрутизаторы, их покупают примерно на 27-29% больше, чем в другое время года. Увеличивается интерес к лазерным принтерам – на 35%. Ноутбуки приобретают к школе не так часто, у них длительный срок службы. К первому сентября спрос на них увеличивается на 11%, зато удобная сумка для ноутбука – незаменимый атрибут современного школьника и студента, и покупать их начинают чаще на 28%. Школы и университеты также заботятся о комфортной организации пространства для учащихся, спрос на освещение в конце августа возрастает на 120%, а на стулья и кресла – на 50%.
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