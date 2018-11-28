"Ситилинк" открыл новый магазин в Петербурге

Восьмой оффлайн-магазин электронного дискаунтера «Ситилинк» начал принимать первых посетителей 23 августа в ТЦ «Платформа» у метро Ладожская. Общая площадь нового магазина составляет 400 кв. м, на складе представлено около 7000 наименований техники и электроники.

Новый магазин-склад работает по уже известной модели: 80% торговых помещений отдано под структурированный склад, а 20% занимает торговый зал с терминалами, кассами, зоной ожидания и выдачи товара. Для удобства посетителей все терминалы оборудованы функцией голосовой речи.

В ассортименте ритейлера более 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, офисной мебели и других товарных категорий.

В магазине можно приобрести недостающие товары для подготовки к школе: мебель, канцтовары, рюкзаки и современную технику, которая пригодится на занятиях в школе и дома. В "Ситилинке" рассказали, какие гаджеты особенно популярны у покупателей перед первым сентября.

Александр Черненко, директор по розничным продажам "Ситилинк" в Северо-Западном Федеральном Округе: