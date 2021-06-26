Система заключения госконтрактов оставляет шансы только крупным IT-компаниям Петербурга

Не секрет, что при попытках работать с госсектором зачастую выигрывают не способные дать лучшее предложение и реализовать его компании, а те, кто может правильно оформить заявку на грант или участие в тендере или предложить меньшую стоимость.

Общая для России необходимость импортозамещения в сфере IT заставила Смольный объявить о выделении беспрецедентных сумм на поддержу отрасли – вице-губернатор Станислав Казарин сообщил, что для компаний, работающих в информационных технологиях, город выделит 2 млрд рублей. Предполагается, что средства выделят на создание новых государственных информационных систем и развитие существующих, а это – 11 проектов в здравоохранении, образовании и науке, развитии городской среды, транспорте и логистике, госуправлении, социальной сфере, туризме, культуре, строительстве, промышленности и спорте. Однако о принципах распределения и источнике финансирования в Смольном пока не говорят.

Причастные к отрасли эксперты считают меры, предложенные федеральным правительством и городом, в целом неплохими, особенно для молодых айтишников и специалистов среднего уровня: отсрочка от армии, льготная ипотека и особый налоговый режим способны замотивировать людей работать на государство. Но у них есть вопросы относительно их доступности для компаний отрасли. Не секрет, что при попытках работать с госсектором зачастую выигрывают не способные дать лучшее предложение и реализовать его компании, а те, кто может правильно оформить заявку на грант или участие в тендере или предложить меньшую стоимость.

Руководитель IT-компании Pitch Александр Лебедев в беседе с "Коммерсант" вспомнил, что помимо Петербурга гранты айтишникам выделяет и федеральное правительство – 14 млрд рублей. Он считает систему грантов и госзаказа эффективной для поддержки отрасли, но не уверен, что все компании имеют равный к ним доступ: небольшие студии зачастую просто не имеют ресурсов заполнять документы и проходить предусмотренные процедурой проверки для получения гранта или госзаказа, а их специалисты и владельцы не готовы снижать стоимость своих услуг относительно рынка.

Самые эффективные меры – налоговый маневр и увеличение грантов и госзаказа. Налоговый маневр сработает лучше, если добавить обсужденную компенсацию по НДФЛ. А гранты – если будет упрощена и станет более прозрачной система их получения. Потому как компаниям до 100 человек не хватит ресурсов для заполнения всех документов и прохождения всех стандартных проверок. Александр Лебедев, руководитель IT-компании Pitch

При непрозрачной системе выдачи грантов и заключения контактов доступ к заказу получают те, у кого есть возможность соблюсти все необходимые бюрократические формальности. Кроме того, скрытая схема несет и потенциальную коррупционную составляющую, когда выгодные контракты отдаются тем компаниям, что имеют неформальные связи с городской администрацией или выходы на источник "административного ресурса".

Однако на пользу городу такой подход зачастую не идет. Во-первых, штат, достаточный для работы с документами, не означает высокую квалификацию основных профильных специалистов компании: действительно талантливые в своей области программисты, дизайнеры, инженеры нередко работают в небольших студиях, которые попросту не смогут организовывать работу в соответствии с требованиями представителей госаппарата и вряд ли сумеют быстро этому научиться.

Что касается использования неформальных связей для выгодных контрактов, то такой "семейный подряд" нередко оборачивался срывом сроков, ужасным качеством работ или коррупционными скандалами. Нет оснований думать, что если город проигрывал, заключая контракты "со своими" в сфере строительства, благоустройства, организации мероприятий, то с IT будет как-то принципиально иначе.

Ранее эксперты, комментировавшие для "Делового Петербурга" решение международной компании EPAM покинуть российский рынок, отмечали, что уход мировых IT-гигантов действительно открывает шанс отечественным разработчикам, в том числе готовым работать на государство, однако процесс замещения в этом бизнесе будет медленным.

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