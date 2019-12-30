Боевики запланировали террористическую атаку в городах Хама и Алеппо.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сирийские военные уничтожили более 100 единиц техники боевиков. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков отметил, что сирийские военные предотвратили террористическую атаку в городах Хама и Алеппо. В военные уничтожили 11 танков, 19 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники.

Кроме того за сутки Центр по примирению произвел сразу две гуманитарные акции. Отмечается, что в Адман и Шадку направили 500 продовольственных наборов.

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Видео:BBC News