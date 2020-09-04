Синоптики предсказали три дня сильных снегопадов в Ленобласти

Специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приготовили к работе на трассах 383 единицы спецтехники.

В выходные в Ленобласти ожидается усиление снегопадов. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" настоятельно предупреждает водителей о необходимости быть предельно осторожными и внимательными во время поездок в эти дни

В воскресенье, 21 февраля, на территории 47 региона ожидается сильный снегопад, в том числе – мокрый снег, который будет налипать на все возможные поверхности. Также ожидается плохая видимость на дорогах.

Мокрый снег ожидается и в понедельник, 22 января, причём температура днём будет колебаться от нуля до - 9 градусов при ветре до 11м/с.

Специалисты ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приготовили к работе на трассах 383 единицы спецтехники, сотрудников и необходимые материалы для противогололедной обработки.

Месячная норма снега может выпасть в Петербурге за праздничные дни.

Фото: Piter.tv