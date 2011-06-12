Синнер стал победителем US Open

Для итальянца эта победа стала второй на турнирах Большого шлема.

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителей Открытого чемпионата США.

В финале турнира соперником первой ракетки мира был американский спортсмен Тейлор Фриц. Синнер одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Для Синнера эта победа стала второй на турнирах Большого шлема. В начале года итальянец стал победителем Australian Open, обыграв в финале Даниила Медведева.

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Видео: YouTube / US Open Tennis Championships