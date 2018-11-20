В вентиляции дома на Октябрьской набережной застряла синица

Птицу вызволяли из плена двое спасателей.

Накануне специалистам "Кошкиспас" пришлось вызволять из плена синицу. Птица застряла в вентиляции дома на Октябрьской набережной. Она просидела в замкнутом пространстве около двух часов, прежде чем спасатели пришли ей на помощь. Об этом рассказали на официальной странице "ВКонтакте" сотрудники "Кошкиспаса".

Спасательная операция началась с того, что жительница пятиэтажного дома на Октябрьской набережной услышала шуршание в вентиляции своей кухни. Женщина побоялась сама проверять, что за зверь там скребется, и вызвала спасателей. Прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что в плен жилого дома попала синица.

На помощь птице пришли два сотрудника спасательного отряда. Им удалось достать синичку и выпустить ее в окно. Пернатая не пострадала.

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Фото: ВКонтакте / Кошкиспас