Сын погибшего в СИЗО бизнесмена Пшеничного получил политическое убежище во Франции

Он собирается отстаивать права через европейские суды.

Сын погибшего в СИЗО предпринимателя Пшеничного получил политической убежище во Франции. Об этом сообщили 78.ru. Ранее суд заочно арестовал молодого человека за то, что он якобы взял 15 миллионов долларов у американца Марка Никинсона. В Кировском суде собираются избрать ему меру пресечения. Однако на данный момент подозреваемый находится за границей.

Мужчина пояснил, что сейчас его обвиняют по делу, связанному с отцом. Следствие считает, что еще в 2016 году в Майами Валерий одолжил крупную сумму денег. Он должен был отдать деньги до февраля 2018 года, но умер за три недели до крайнего срока. В результате долг перешел на родственника. В интернете появлялись фотографии документа, но Денис не знает, проверялся ли он на подлинность. Россиянин подозревает, что на него обратили внимание из-за активности в расследовании о его отце. Последнего обвиняли в хищении 100 миллионов рублей у Минобороны. Тот якобы присвоил средства с госзаказа на создание 3D-моделей подводной лодки "Варшавянка".

Они сдержали своё слово, они говорили, что, если я продолжу заниматься поиском виновных, буду писать жалобы во всевозможные инстанции, в следственный комитет и прокуратуру, они меня, собственно говоря, включат в уголовное дело, где проходил мой отец прокомментировал спикер

На данный момент предприниматель пытается отстоять свои права через европейские суды. Он не видит смысла возвращаться на родину, так как не надеется там на справедливость.

Напомним, что отец Дениса Валерий Пшеничный скончался в Петербурге на территории СИЗО-4 5 февраля 2018 года. Мужчина был бизнесменом, он занимал должность генерального директора "НовИТ Про".

Фото: Piter.tv

