Следствие считает самоубийство причиной смерти бизнесмена Пшеничного в СИЗО-4

Экспертиза не смогла выявить причинв смерти.

Руководитель главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус заявил, что бизнесмен Валерий Пшеничный сам наложил на себя руке в камере СИЗО. На данный момент так и не ясна причина случившегося.

Следствие устанавливает мотивы. Довели ли Пшеничного до самоубийства, и если да, то кто. Управленца АО "Новит Про" Валерия Пшеничного поместили в СИЗО-4, обвинив в мошенничестве при исполнении госзаказа Минобороны. В феврале в четырехместной камере был найден его труп. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Ранее "Новая газета" ссылаясь на судмедэкспертов опубликовала материал, в котором представила факты, указывающие на то, что бизнесмена убили. Адвокат погибшего отметила, что экспертиза не указала точные причины смерти.

Начальник УФСИН по Петербургу и области Игорь Потапенко также заявил, что имеет доказательства непричастности сотрудников тюрьмы к смерти Пшеничного. Тем временем уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в прокуратуру, чтобы выяснить достоверную причину смерти бизнесмена.