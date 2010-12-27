Татьяна Москалькова запросила информацию Прокуратуры и ФСИНа по факту гибели Валерия Пшеничного в петербургском СИЗО-4

Омбудсмен по правам человека обратилась с запросом в два ответственных ведомства, чтобы пролить свет на гибель бизнесмена.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила запрос в петербургскую Прокуратуру относительно дела бизнесмена Валерия Пшеничного, погибшего в камере СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Москалькова отметила, что считает указанные обстоятельства смерти крайне подозрительными. Сейчас должностное лицо хочет получить профессиональную оценку действий сотрудников правоохранительных органов. Также омбудсмен планирует получить необходимую информацию от представителей УФСИНа.

Поэтому я сегодня сделала запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга, УФСИН для того, чтобы получить объективную информацию и либо развеять эти инсинуации, либо предпринять меры для восстановления справедливости: если это так, виновные должны быть наказаны Татьяна Москалькова

Напомним, что предприниматель Валерия Пшеничного задержали 16 января по делу о хищении ста миллионов рублей. Эти средства были выделены на строительство подводных лодок. Вместе с заместителем главного инженера Глебом Емельченковым его обвинили в завышении стоимости работ. Хотя, стоит отметить, что оганизация предоставляла уникальные услуги, аналогов который на рынке нет. Расследование так и не было закончено. Фигурант погиб при странных обстоятельствах 5 февраля.

