Петербуржцы заплатят американцу более $15 млн из-за долга бизнесмена Пшеничного

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В Санкт-Петербурге вынесено решение суда по делу сына и вдовы гендиректора компании "НовИТ Про" Валерия Пшеничного, который погиб в СИЗО в 2018 году. Он обвинялся в хищении 100 млн из средств Минобороны, выделенных на создание трехмерных моделей подлодок проекта "Варшавянка".

Одного из его соседей отправили на свидание к адвокату, а двух других – также фигурантов по делу о мошенничестве, отправили на следственные действия и в суд. После часа отсутствия, один из заключенных вернулся в камеру и обнаружил мертвым 56-летнего Пшеничного.

Сын погибшего в СИЗО предпринимателя Пшеничного получил политическое убежище во Франции. Ранее суд заочно арестовал молодого человека за то, что он якобы взял 15 миллионов долларов у американца Марка Никинсона. Он рассказал, что в феврале 2016-го года он дал в долг Валерию Пшеничному 15 миллионов долларов США с процентами. Ставка составила 4% в год.

После смерти бизнесмена Никинсон просил взыскать данную сумму, оплату госпошлины (60 тысяч рублей) и еще 1,2 миллиона долларов процентов с его наследников.

Дело получило завершение в Приморском районном суде. Требования истца были удовлетворены в полном объёме: с жены Валерия Пшеничного взыщут 2/3 суммы, а с его сына – другую треть.

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