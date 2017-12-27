На Адмиралтейских верфях экономическая полиция выявила кражу 100 млн рублей

В Петербурге задержали исполнителей заказа на Адмиралтейских верфях за мошенничество.

В Санкт-Петербурге задержаны глава компании, выполнявшей заказ на Адмиралтейских верфях, и заместитель главного инженера судостроительного предприятия. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного заказа. Сумма ущерба составила 100 млн рублей.

Известно, что 16 января были проведены обыски и задержания по уголовному делу, которое было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД в декабре прошлого года по части четвертой статьи "мошенничество в особо крупном размере".

По версии следствия, крупная денежная сумма была перечислена исполнителем заказа АО "Адмиралтейские верфи" на расчетный счет АО "Новит Про". Позже, согласно постановлени. на обыски, ими распорядились по своему усмотрению.