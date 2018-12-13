Сын Уилла Смита сыграет молодого Канье Уэста в сериале про альтернативную реальность

Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов и расскажет о восприятии действительности глазами Уэста.

Телеканал Showtime начал разработку сериала "Омниверс", посвященный известному рэперу Канье Уэсту. Музыкант сам спродюсирует проект, а главную роль в нем исполнит сын голливудской звезды Уилла Смита – Джейден Смит. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Подробностей о предстоящем проекте пока не так много. Известно, что первый сезон будет состоять из 10 эпизодов и расскажет о восприятии действительности, человеческой расе и будущем глазами Уэста.

Джейден Смит известен своими ролями в таких фильмах, как "После нашей эры", "Каратэ-пацан" , " В погоне за счастьем" и других. Он также известен как рэп-исполнитель, поэтому образ Уэста в его исполнении должен получиться максимально правдоподобно.

Фото: harpersbazaar.com

