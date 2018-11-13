Сын Уилла Смита рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Такое заявление Джейден сделал на своем концерте.
Так, он произнес со сцены речь, в которой сообщил, что его парнем является 27-летний рэпер Tyler the Creator.
Тайлер — мой лучший друг, я его очень люблю. Он не хочет об этом говорить, но он *** мой бойфренд, уже очень давно. Я говорю правду, запомните это!
выкрикнул со сцены Джейден
Известно, что возлюбленный рэпера был на этом концерте. Очевидцы сообщили, что он смущенно прикрывал лицо и показывал Джейдену средний палец.
После концерта история с каминг-аут продолжилась. Так, рэперы решили выяснить отношения в Твиттере.
Тайлер, я всем рассказал, теперь ты не сможешь это отрицать
написал Джейден
Шутка ли это высказывание или нет, неизвестно. Отметим, что раньше юноша не высказывался насчет своей ориентации и не раскрывал подробности личной жизни.
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