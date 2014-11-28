Сын Трампа усомнился, что ветер привел к падению Байдена на трапе самолета

Дональд Трамп-младший опубликовал в соцсетях пост, высмеивающий ситуацию, которая произошла с американским президентом.

Сын Дональда Трампа усомнился, что ветер привел к падению Джо Байдена на трапе самолета. В собственном Twitter-аккаунте Дональд Трамп-младший написал о том, что трижды американский лидер споткнулся не из-за сильного ветра, как об этом ранее заявил Белый дом. Представитель пресс-службы администрации президента Карин Жан-Пьер рассказала ранее журналистам о том, что было "очень ветрено", поэтому она сама "почти упала". Чиновница добавила, что сейчас Байден хорошо себя чувствует.

Трамп-младший в Twitter приложил скриншот, демонстрирующий, что скорость ветра составляла примерно 6 метров в секунду. Американец уточнил, что при таком показателе можно только поднять в воздух пуль и бумагу, а также "шевелить небольшие ветви". Дональд скептически прокомментировал информацию о том, что Джо Байден находится в отличной форме.

Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

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