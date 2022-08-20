Симоньян показала трогательные видео с арт-кластера "Таврида" в Крыму

Главред RT рассказал о том, какие выступления зрители увидели в 2022 году в арт-кластере.

Российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала видео с концерта, организованного в рамках арт-кластера "Таврида" в Крыму. На мероприятии выступали известные артисты, включая и молодых исполнителей. Главный редактор RT разместила в социальных сетях отрывок из выступления SHAMAN с его песней "Я русский", а также группой "Любэ", которые вышли к зрителям с композицией "Давай за…". Журналистка рассказала, что публика плакала после выступлений и кричала музыкантам "Спасибо".

Просто посмотрите. До слез! Это наш Крым. В этом году на фестивале Таврида было в десять раз больше людей, чем в прошлом. В десять! Что-то еще надо говорить? Маргарита Симоньян, журналистка

Напомним, что в 2022 году в фестивале принимали участие делегации из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин и Маргарита Симоньян обменялись шутками на пленарном заседании ПМЭФ-2022.

Фото и видео: Telegram / Маргарита Симоньян