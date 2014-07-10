В следующую неделю в Крыму будет минус 15 градусов по Цельсию.

Симферополь накрыл мощный снегопад. Об этом сообщили представители местного гидрометцентра. По данным синоптиков, наибольшая высота снега в регионе наблюдается в Бахчисарайском районе полуострова. В ГУ МЧС предупредили жителей о шторме.

По данным метеостанции, в Симферополе на 9 утра в субботу высота снежного покрова составляет 28 см, в Почтовом (Бахчисарайский район) – 31 см. Снег продолжает идти пресс-служба Гидрометцентра Крыма

Эксперты напомнили, что в горах также продолжает идти снег. На Ангарском перевале (Чатыр-Даг) высота снежного покрова превысила 20 см, на Ай-Петри - 16 см. Там также фиксируется метель. Специалисты ранее предупредили о резком похолодании, которое сменило теплую погоду. Ожидаются морозы до минус 15 градусов по Цельсию, снегопад, гололед. Такая погода продлится в Крыму все выходные, а также следующую неделю.

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Видео: YT / EMPIRES & PUZZLES WORLD