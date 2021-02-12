Снегопад в Москве побил суточный рекорд осадков 1973 года

Синоптики прогнозируют пик ненастья в предстоящую ночь. По их мнению, заносы могут оказаться непреодолимыми.

В Москве побит суточный рекорд осадков 1973 года.

Гидрометцентр рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. Автомобилистов попросили пользоваться общественным транспортом. За неполные сутки в столице выпало 9 миллиметров снега, что составляет четверть месячной нормы для февраля. В 1973 году за сутки выпало 7 миллиметров осадков. В этот раз пик ненастья ожидается в период с 00:00 до 15:00 субботы, 13 февраля.

Ранее мы сообщили, что группа "Сплин" выпустила мрачный клип на сингл "Вирус".

Видео: TG / LIFE SHOT, VK / Группа А.Кебухова