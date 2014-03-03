По его словам, Россия выработала "антитела" к новой экономической ситуации.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил об отсутствии ожиданий быстрого замещения иностранных компаний. Об этом он рассказал на ПМЭФ.

По его словам, российские власти не ожидали от местного бизнеса быстрого замещения ушедших компаний. Силуанов отметил, что Россия выработала "антитела" к новой экономической ситуации. Он также сообщил, что за год индекс уверенности российского бизнеса вырос с 48% до 54%.

Мы нарастили мышцы, обеспечили технологический суверенитет, создали независимые системы, которые позволили нам дальше развиваться. Антон Силуанов, министр финансов РФ

Ранее Силуанов назвал главной задачей для России увеличить долю в "мировом экономическом пироге".

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