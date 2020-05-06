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Силуанов: средний размер военной пенсии составит 41,6 тыс. рублей

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По его словам, на дополнительную индексацию пенсий военных и правоохранителей потребуется 2,7 млрд рублей.

Средний размер военной пенсии составит 41,6 тыс. рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе рассмотрения законопроекта о дополнительной индексации пенсий военнослужащим в связи с уточненным прогнозом инфляции.

Согласно тексту документа, с 1 октября пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%. По словам Силуанова, на дополнительную индексацию пенсий военных и правоохранителей потребуется 2,7 млрд рублей. Важность принятия такого решения подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям.

Видео: Дума ТВ

Теги: антон силуанов, военная пенсия, министр финансов россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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