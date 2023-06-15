Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности. Об этом он заявил на ПМЭФ.
Силуанов считает, что государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач. По его словам, необходимо создавать спрос, в то время как бизнес должен производить станки.
И тогда будет меньше доля государства в экономике.
Антон Силуанов, министр финансов РФ
Ранее Силуанов заявил об отсутствии ожиданий быстрого замещения иностранных компаний.
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