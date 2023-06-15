Глава Минфина считает, что государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач.

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности. Об этом он заявил на ПМЭФ.

Силуанов считает, что государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач. По его словам, необходимо создавать спрос, в то время как бизнес должен производить станки.

И тогда будет меньше доля государства в экономике. Антон Силуанов, министр финансов РФ

Ранее Силуанов заявил об отсутствии ожиданий быстрого замещения иностранных компаний.

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