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Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности

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Глава Минфина считает, что государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач.

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал сокращать бюджетные субсидии промышленности. Об этом он заявил на ПМЭФ.

Силуанов считает, что государству нужно менять существующую логику в решении различных экономических задач. По его словам, необходимо создавать спрос, в то время как бизнес должен производить станки.

И тогда будет меньше доля государства в экономике.

Антон Силуанов, министр финансов РФ

Ранее Силуанов заявил об отсутствии ожиданий быстрого замещения иностранных компаний.

Видео: ПМЭФ-2023

Теги: антон силуанов, министр финансов россии, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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