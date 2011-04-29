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Силуанов поздравил работников сферы финансов с профессиональным праздником

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Он подчеркнул, что их работа заключается не только в цифрах и отчетах.

Глава Минфина Антон Силуанов поздравил работников сферы финансов с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

День финансиста отмечается в России 8 сентября. В опубликованном видеообращении Силуанов пожелал работникам сферы здоровья, благополучия и новых профессиональных побед. Он подчеркнул, что их работа заключается не только в цифрах и отчетах.

Это искусство управления ресурсами на благо людей и развитие экономики. Работа в сфере финансов требует профессионализма, ответственности, умения мыслить масштабно.

Антон Силуанов, глава Минфина

Ранее Силуанов заявил, что средний размер военной пенсии составит 41,6 тыс. рублей.

Видео: Правительство России

Теги: антон силуанов, министерство финансов россии, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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