Глава Минфина Антон Силуанов поздравил работников сферы финансов с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
День финансиста отмечается в России 8 сентября. В опубликованном видеообращении Силуанов пожелал работникам сферы здоровья, благополучия и новых профессиональных побед. Он подчеркнул, что их работа заключается не только в цифрах и отчетах.
Это искусство управления ресурсами на благо людей и развитие экономики. Работа в сфере финансов требует профессионализма, ответственности, умения мыслить масштабно.
Антон Силуанов, глава Минфина
Ранее Силуанов заявил, что средний размер военной пенсии составит 41,6 тыс. рублей.
Видео: Правительство России
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