Силуанов: порог инвестиций из ФНБ надо повысить до 10% ВВП

Глава российского министерства финансов Антон Силуанов считает, что порог инвестиций из Фонда национального благосостояния надо повысить до 10% ВВП. Чиновник выступил с предложением, основываясь на рисках из-за энергетического перехода с углеводородов. Инициатива позволит стране обеспечить стабильность федерального бюджета и макроэкономическую устойчивость за счет минимизации размера ликвидных резервных активов ФНБ.
Будет постепенно снижаться мировое потребление углеводородов, и вопрос устойчивости доходной базы федерального бюджета может уже встать к началу 30-х годов и к этому надо быть готовым.
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики.
Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
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