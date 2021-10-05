Силуанов: порог инвестиций из ФНБ надо повысить до 10% ВВП

Глава Минфина рассказал о позиции по обеспечению экономической стабильности РФ.

Глава российского министерства финансов Антон Силуанов считает, что порог инвестиций из Фонда национального благосостояния надо повысить до 10% ВВП. Чиновник выступил с предложением, основываясь на рисках из-за энергетического перехода с углеводородов. Инициатива позволит стране обеспечить стабильность федерального бюджета и макроэкономическую устойчивость за счет минимизации размера ликвидных резервных активов ФНБ.

Будет постепенно снижаться мировое потребление углеводородов, и вопрос устойчивости доходной базы федерального бюджета может уже встать к началу 30-х годов и к этому надо быть готовым. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации