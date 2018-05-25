Министр финансов назвал причины роста реальных доходов россиян

По данным Росстата, среднедушевые доходы населения РФ в III квартале 2019 года выросли до 35,1 тыс. рублей.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины, которые поспособствовали росту реальных доходов Россиян. Об этом сообщил "Интерфакс".

По мнению министра, замедление инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования помогли увеличить рост доходов.

Инфляция снизилась, номинал, можно сказать, остался или даже чуть подрос — реальный уровень подрос. Антон Силуанов

Что касается четвёртого квартала, то Силуанов заявил, что зарплаты россиян растут по 7% при инфляции меньше 4%. По данным Росстата, среднедушевые доходы населения РФ в III квартале 2019 года выросли до 35,1 тыс. рублей.

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