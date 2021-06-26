Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр

Силы Донецкой народной республики взяли под свой контроль Мариупольский телецентр. Соответствующее заявление сделали представители Народной милиции ДНР. Они рассказали о том, что вещания будет вестись на южную часть региона, а также дойдет до Запорожской области. Такие возможности башни утвердили связисты по результатам оценки состояния бывшей украинской техники.
Где-то до Запорожской области будет эта башня, которая стоит здесь, добивать вещание . То есть она покроет полностью всю нашу территорию и до Запорожской области будет работать.
Игорь Халепа, министр связи в ДНР
На телевещательный объект в Мариуполе прибыл министр связи ДНР Игорь Халепа. Чиновник объяснил прессе, что власти ДНР планируют запустить цифровое телевидение, которое будет транслировать как российские каналы, так и республиканские.
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Фото и видео: Telegram / Народная милиция ДНР
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