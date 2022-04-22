ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное

Игорь Конашенков рассказал о бударе по военным объектам ВСУ "Калибром".

Вооруженные силы России уничтожили до одного батальона военных ВСУ вместе с вооружением и техникой у станции Мелиоративное. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 22 апреля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что миссия выполнялась высокоточным оружием - за счет ударов крылатыми ракетами "Калибр".

В результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российская сторона утром 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Лидер государства Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, которые страдали от геноцида и издевательств киевского режима на протяжении восьми лет.

ВКС поразили четыре пункта управления и три топливохранилища на Украине.

Фото и видео: Минобороны России